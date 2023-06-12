ممرات ومظلات لحماية الطلاب من الشمس أمام لجان الثانوية العامة بالوراق

خصصت مجموعة من مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، ممرات لدخول وخروج الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم الإثنين.

كما تم تخصيص مظلات بجانب الممرات لحماية طلاب الثانوية العامة لحماية الطلاب من أشعة الشمس خلال دخولهم أو خروج أثناء أيام تأدية امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون,

ولفتت إلى أنه في حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

أمام لجان الثانوية العامة بالوراق

أمام لجان الثانوية العامة بالوراق