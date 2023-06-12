الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ظاهرة مناخية تتسبب فى نفوق آلاف الأسماك على ساحل تكساس

نفوق آلاف الأسماك
نفوق آلاف الأسماك على ساحل تكساس

طفت آلاف الأسماك النافقة على سطح الماء، والتي جرفتها الأمواج على الرمال في خليج ساحل تكساس الأمريكي، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد تم رصد أكوامً من الأسماك النافقة تغطي حافة الشاطئ، خلال ما وصفه مسؤولو الحياة البرية بأنه "حدث انخفاض الأكسجين الذائب".

وقال بريان فرايزر، مدير إدارة حدائق مقاطعة بازوريا، إن السبب كان "عاصفة كاملة" من الظروف السيئة.

وأوضح المسؤول أن الماء الدافئ يحتوي على أكسجين أقل بكثير من الماء البارد، وأن البحار الهادئة والسماء الملبدة بالغيوم في المنطقة قد أعاقت طرق ضخ الأكسجين، عادة في مياه المحيط تضيف الأمواج الأكسجين إلى الماء، وتقلل السماء الملبدة بالغيوم من قدرة الكائنات المجهرية على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، على حد قوله.

من جانبها، قالت كاتي سانت كلير، مديرة الحياة البحرية فيجامعة تكساس، إن ارتفاع درجة حرارة مياه ساحل الخليج من خلال تغير المناخ يمكن أن يكون قد ساهم في نفوق الأسماك.

وأضافت قائلة: "نظرًا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو على الشاطئ".

 

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