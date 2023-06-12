الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة سرايا يوضح لـ "الشاهد" أهمية بناء المؤسسات

أسامة سرايا
أسامة سرايا

شدد الكاتب الصحفي أسامة سرايا على ضرورة بناء المؤسسات، لافتًا إلى أن من أنقذنا القوى المنظمة المتمثلة في القوات المسلحة.

وأضاف الكاتب الصحفي أسامة سرايا، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يجب أن يكون هناك تحديث للمؤسسات، حيث لابد أن تمتلك الدولة جدولًا في تحديث المؤسسات، وهو ما لاحظناه في الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يذهب لحضور اختبارات التربية والتعليم، مؤكدًا أن رأس الدولة عندما يكون حاضرًا فإنه يخلق حالة من الانتباه لدى الجميع. 

كما أوصى بضرورة أن تتحاور هذه المؤسسات مع بعضها وتنتج كفاءات وكوادر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم القدرة على بناء المؤسسات ورفع مستوى الشعب من الناحية الاقتصادية والتنمية، ليترك المجتمع حتى يتحلل، فإن ذلك يعتبر جريمة سيدفع ثمنها قائد الطابور وهو الرئيس البطل الذي صنع ما بعد عام 2013م. 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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