الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة سرايا يوضح لـ "الشاهد" كيف يمكن الحفاظ على إدراك الشعب لخطر الإخوان؟

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامه سرايا، إنه لكي يحافظ المصريون على كشفهم لجماعة الإخوان وخطرها، لا بد من رفع مستوى معيشة الشعب، ولا بد من حدوث تغير كيفي في نوعية السكان، لا بد من وجود تعليم وثقافة وصحة وضرورة الإنفاق عليهم بشكل قوي.

وأضاف أسامه سرايا، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه للحفاظ على قوة المستهلكين، لا بد أن يمتلك الشعب المال، التضخم من الممكن أن ينهك الطبقة الوسطى، كذلك الحال بالنسبة لسعر الدولار.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي للمواطن المصري انهار سابقًا في الفترة من 1967م حتى عام 1973، وذلك حتى يتم استجماع القدرة على حرب 1973، وبالتالي فإن الشعب المصري تحمل ودفع الثمن.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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