السيسى يهنئ الأهلى بدورى أبطال أفريقيا: روح الفريق العالية تعكس قوة العزيمة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة.

وأثنى الرئيس على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، كما وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الوداد بهدف لكل فريق في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

تقدم يحيى عطية الله لصالح الوداد في الدقيقة 27 قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل في الدقيقة 78.