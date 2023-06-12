الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيس سعيد: تونس دولة فقيرة فى بلاد ثرية

قيس سعيد
قيس سعيد

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية، مؤكدا أنه لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض القانون على الجميع.

 

وخلال زيارة فجائية إلى ولاية صفاقس، أوضح سعيد قائلا: "تونس تعيش مرحلة مليئة بالتحدّيات، ونحن عازمون على رفعها جميعا".

 

وشدد على أن الدولة التونسية قوية بمؤسّساتها وشعبها، و"حينما نكون في الموعد مع الشعب يمكن أن نصنع التاريخ بإمكانياتنا الذاتية".

 

وأكد الرئيس التونسي "ضرورة أن نعول على أنفسنا قبل التعويل على أيّ كان من الخارج".

 

وأكمل: "لدينا من الإمكانيات الكثير، ومن الثروات البشرية الكثير، ومن الثروات الطبيعية الكثير.. تونس دولة تعج بالخيرات".

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الحادية عشرة حمراء.. الأهلى بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

60 دقيقة.. الأهلى يكثف محاولاته ودخول أفشة وعبدالقادر

الأهلى يتعادل مع الوداد ويقترب من حسم لقب دورى أبطال إفريقيا

"الشاهد".. أسامة سرايا: التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول

"الشاهد".. أسامة سرايا: الميليشيات ظهرت بشكل واضح فى سيناء مع بدء حكم الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى