الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا: قمة السلام فى أوكرانيا تدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

دعا المشاركون فى قمة المجتمع المدنى لمساعدة أوكرانيا، إلى دعم الحوار بين القادة السياسيين والحركات الاجتماعية من أجل إجراء مفاوضات ناجحة تقود إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

 

جاء ذلك في ختام أعمال القمة، والتي استمرت يومين واستضافتها العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة عدد كبير من قيادات حركات السلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم.


واستمع الحضور في اليوم الثاني والختامي إلى رسالة مصورة بالفيديو من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعا فيها إلى الوقف الفوري للهجمات الروسية على أوكرانيا ودعم إحلال السلام ووقف إراقة الدماء خاصة من المدنيين الأبرياء.


كما تحدثت أمام المؤتمر كلير دالي عضو البرلمان الأوروبي ممثل أيرلندا عن ضرورة التكاتف الدولي لوقف الحرب والضغط على قادة السياسة والعسكرية لإنهاء الهجمات.


وفي ختام القمة... أطلق قادة منظمات السلام الدولية ما سمي " نداء فيينا من أجل السلام في أوكرانيا " وناقش القادة الخطوات المقبلة للمجتمع المدني بعد قمة فيينا.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لتقديم 900 مليون يورو لمساعدة تونس

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى محافظات مصر

وزير الرياضة يهنئ الأهلى لفوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 11

أسامة سرايا: الإخوان لو كانوا استمروا لعشنا حروبًا أهلية

كهربا وبيرسى تاو فى صدارة قائمة هدافى الأهلى بمشوار الفوز بالنجمة الـ11

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى