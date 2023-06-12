وزير داخلية النمسا: ننسق مع ألمانيا لضبط عصابات تهريب البشر

أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر أن التنسيق المستمر مع الأمن فى ألمانيا أتاح توجيه ضربات قوية لعصابات مهربى البشر إلى أوروبا.



وقال كارنر - في تصريح له- "إن الضربات إلى وجهت مؤخرا ضد مهربي البشر في ألمانيا تمت بدعم من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في فيينا، حيث تم ضبط عصابة كردية من المهربين قبل يومين بقيادة شاب سورى يبلغ من العمر 38 عاما في مدينة إيسن الألمانية".



وأوضح أن الشاب السوري متهم بتهريب أكثر من 800 شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، ومقابل مبالغ كبيرة لصالح شبكة تهريب، متعهدا باستمرار مكافحة مافيا التهريب، وفي الوقت نفسه إقرار إجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية، والتى اتفق عليها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، بما سوف يجهض مخططات المهربين.



وأضاف أنه بالإضافة إلى الاعتقال، تم اتخاذ إجراءات أخرى للشرطة، مثل تفتيش المنازل فى ألمانيا ورومانيا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكة التهريب الكردية، لافتا إلى أنه من المقرر اتخاذ مزيد من التدابير على المستوى الدولى.