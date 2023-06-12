الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة سرايا لـ "الشاهد": استدعاء الشعب للقوات المسلحة فى 30 يونيو كان ناجحا

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامه سرايا، إن استدعاء الشعب للقوات المسلحة في 30 يونيو كان استدعاءً في غاية النجاح، لافتًا إلى أن الشعب في لحظة ما شعر بأن الجيش متقاعس، وهو لم يتقاعس أبدًا بل كان مترفعًا.

وأضاف الكاتب الصحفي أسامة سرايا، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن القوات المسلحة كان لديها قراءة لما سيحدث،  لكنها لم تكن متلهفة، لافتًا إلى أنه عندما يتم مراقبة دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الانتخابات ستجد أنه كان لا يريد ذلك، لكن هذه اللحظة كانت مهمة، حيث كان ينتظر فيها الشعب أن يكون البطل في القلعة؛ لأنه في النهاية سيكون المتوسط الحسابي الجامع لكل القوى داخل المجتمع المصري، بحيث لا يسمح بانزلاق المجتمع المصري إلى فوضى أو حرب أهلية، أو أننا نعود من جديد لعمل تمييز عنصري بيننا وبين بعض، فهذا مسلم وهذا مسلم بشرطه وهذا مسلم متدين، وقد رفض الجيش حدوث ذلك في مصر .

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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