الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. أسامة سرايا: الإخوان أخبروا حبيب العادلى قبل 25 يناير عدم مشاركتهم فى التظاهرات

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن اقتحام السجون جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "الإخوان كانوا بيلعبوا منذ اليوم الأول لأحداث يناير 2011، منذ يوم الجمعة 28 يناير 2011، وعندما نزلوا الميدان وقرروا السيطرة علي الحكم".

وأكد أن الإخوان أخبروا حبيب العادلي قبل 25 يناير عدم مشاركتهم في التظاهرات، متابعاً: "جماعة الإخوان أخبروا حبيب العادلي قبل 25 يناير عدم مشاركتهم في التظاهرات، وبتعبير "احنا مش هنمشي ورا العيال دي"، والشرطة المصرية كانت علي دراية بكل الأحداث ولكن حدث سوء تقدير وعدم لمس لحقيقة الأمور، وكان يجب علي من يكون في موقع سلطة أن يكون له خوف إيجابي ويتحسب مخاطر الطريق.

وأشار إلى أن العناية الإلهية أنقذت مصر في 2011 و2013، ومصر محمية إلهيًا ومثلما حدث في فترة الاستنزاف حتي حرب أكتوبر 1973، وكنت علي يقين أن مصر محمية إلهيًا وأنه سيظهر لها القائد المناسب في الوقت المناسب الذي يتناسب طرديًا مع الحدث، مثلما حدث مع السادات والرئيس السيسي.

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