الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. أسامة سرايا: الميليشيات ظهرت بشكل واضح فى سيناء مع بدء حكم الإخوان

أسامة سرايا
أسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الميليشيات ظهرت بشكل واضح في سيناء مع بدء حكم الإخوان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "في هذه الفترة كان الرئيس المعزول محمد مرسي قد قام بزيارة روسيا وطلب أسلحة بـ10 مليارات دولار، وعندما سأل في روسيا لمن هذا السلاح قال لينا ولم يذكر الدولة المصرية، وهنا ظهر أن هناك دولتين، وفي نفس التوقيت كان هناك مؤشر تاني أن المليشيا العسكرية بدأت في التحرك في سيناء ويعبرون قناة السويس وبدأت تمارس مشاهد من استعراض القوة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية ما قبل 2011، تسامحت مع أنفاق غزة، وتسامحت مع إرهابية استطاعت أن تقيم بنية أساسية ضخمة كبيرة في سيناء، وكانت تترك ذلك للشرطة، ولم تتدخل بقوة عسكرية كبيرة، والمصريين كانوا متسامحين بشكل كبير من قطاع غزة، رغم ذلك كان هناك ميليشا عسكرية إخوانية كبيرة موجودة في قطاع غزة، والتحمت مع عناصر في سيناء ودخلت القاهرة لمحاولة إهانة الشرطة المصرية، ومحاولة اقتحام مبني أمن الدولة.

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