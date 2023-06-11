"الشاهد".. أسامة سرايا: الانقسام فى المجتمع المصرى حدث بعد 2011

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الانقسام في المجتمع المصري حدث بعد 2011.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد،: "كنت أرى أن مناعة المصريين قد تراجعت كثيراً بعد يناير 2011 وبعد أن استطاع الإخوان القنص على السلطة والبرلمان بسهولة، من خلال استغلال نظام انتخابي ضعيف وهش وغير منظم ومتوتر وخائف وسرقوا البلد".

وأضاف أنه عند إعفاء المشير طنطاوي وسامي عنان، وتعيين وزير دفاع جديد وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدركت أن المباراة انتهت، ولابد من رحيل الإخوان، حيث إن قيادة الجيش في ذلك الوقت كان كبيرة في السن، وحدث متغيرات كبيرة في هذه الفترة للمجتمع المصري، ومع ذلك لم يتحرك الجيش احتراماً لقيادته، فذلك كان حائط سد لحماية الإخوان المسلمين، ولأن الجيش عقيدته احترام إرادة المصريين واحترام الصندوق.