الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. أسامة سرايا: التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول

أسامة سرايا
أسامة سرايا

كشف الكاتب الصحفي أسامة سرايا، عن شهادته الخاصة بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"،  مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول الأخرى.

وأضاف أنه أثناء حكم الإخوان كنت أردد دائماً أننا ليس في فترة تنافس، وإنما في فترة إجماع على الوطن ضد حكم الجماعة الإرهابية، والشعب المصري كان معظمه مع الرئيس السيسي ومع التخلص من المافيا الدينية، ومن المليشيا العسكرية وعودة الهوية المصرية.

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