الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محافظ البحر الأحمر يرد على ما يثار حول حادث قرش الغردقة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم فتح شواطيء الغردقة بعد حادث القرش، مؤكدًا أن ما حدث ليس ظاهرة. 

وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لمنع تكرار حوادث سمك القرش، لافتاً إلى أن حوادث سمك القرش تحدث بسبب الصيد الجائر في البحر الأحمر. 

وأوضح أن هناك تعامل غير آدمي من البعض بسبب أعمال الصيد الجائر، لافتًا إلى أن هناك لجنة منعقدة تناقش ملابسات حادث سمك القرش، معقبًا: "لو الصيادين موجودين مكانش القرش وصل الشاطيء". 

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