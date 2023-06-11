فريدة الشوباشي: "الرئيس السيسي هدية الله لنا"

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو هدية ربنا لمصر، لأنه وفر سكن كريم وصحة وتعليم يحترم ومجاني من خلال مبادرة حياة كريمة، لأهالينا في الريف المصري.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الله أرسل الرئيس السيسي، ليعيد مصر من جديد، لأن مصر عندما تنهض الكل ينهض معها وعندما تقع يقع الجميع ولذا الرئيس السيسي يعيد وحدة الأقطار العربية التي تم تفتيتها في السنوات الماضية فمصر تساعد في عودة العراق وليبيا واليمن وسوريا فهو يحارب الإرهاب وفي الوقت نفسه يبني.

أهم المبادرات الرئاسية في الصحة

وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس في مجال الصحة من حيث الكشف المبكر عن الأورام، ومبادرة لكبار السن، والكشف عن الأمراض المزمنة، والكشف عن الأمراض السارية، ومبادرات الأطفال من التقزم وفيروس سي والأنيميا وغيرها من المبادرات.