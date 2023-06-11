الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محافظ البحر الأحمر يكشف مصير المفقودين الثلاثة في حريق لنش مرسي علم

عمرو حنفي
عمرو حنفي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم السيطرة على حريق اللانش السياحي وسحيها إلى الشاطيء، لافتًا إلى أن حالة المركب المنكوب كانت جيدة. 

وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الحريق بدأ في المركب السياحي في المحرك وقد يكون ماسًا كهربائيًا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم سحب المركب السياحي بعد السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، لافتًا إلى أنه جاري أعمال البحث حتى الآن عن المفقودين من حريق المركب السياحي.

وأكد أنه تم إنقاذ 25 راكبًا من المركب السياحي، والحث عن 3 مفقودين، لافتا إلى أن سرعة التدخل للسيطرة على الحريق ساهمت في إنقاذ 25 راكبا من المركب السياحي. 

وأشار إلى أن ركاب المركب السياحي المنكوب يحملون الجنسية الإنجليزية، لافتاً إلى أن المركب السياحي حصلت على جوائز سابقة باعتبارها من المراكب المميزة.  

وبين أنه تم استضافة ركاب المركب السياحي في أحد الفنادق الخاصة والإطمئنان عليهم.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

وزير الخارجية يستقبل المنسق الأممى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى