محافظ البحر الأحمر يكشف مصير المفقودين الثلاثة في حريق لنش مرسي علم

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم السيطرة على حريق اللانش السياحي وسحيها إلى الشاطيء، لافتًا إلى أن حالة المركب المنكوب كانت جيدة.

وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الحريق بدأ في المركب السياحي في المحرك وقد يكون ماسًا كهربائيًا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم سحب المركب السياحي بعد السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، لافتًا إلى أنه جاري أعمال البحث حتى الآن عن المفقودين من حريق المركب السياحي.

وأكد أنه تم إنقاذ 25 راكبًا من المركب السياحي، والحث عن 3 مفقودين، لافتا إلى أن سرعة التدخل للسيطرة على الحريق ساهمت في إنقاذ 25 راكبا من المركب السياحي.

وأشار إلى أن ركاب المركب السياحي المنكوب يحملون الجنسية الإنجليزية، لافتاً إلى أن المركب السياحي حصلت على جوائز سابقة باعتبارها من المراكب المميزة.

وبين أنه تم استضافة ركاب المركب السياحي في أحد الفنادق الخاصة والإطمئنان عليهم.