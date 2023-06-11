اتحاد شباب العمال: الدولة تهتم بدور الشباب في المجتمع لتحقيق أهدافها

أقام اتحاد شباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة مؤتمر "الشباب ومباشرة الحقوق السياسية وحروب الشائعات" المنعقد في قاعة التعليم المدني اليوم الأحد، بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، د. عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب النائبة مايسة عطوة، النائبة إحسان شوقي، النائب أحمد عاشور، تحت قيادة عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمات وأحاديث متألقة تتناول موضوع الشباب ومباشرة حقوقهم السياسية، ودورهم في عدم التأثر بالشائعات التي تهدد الأمن القومي أي مجتمع.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال أن الدولة تهتم بدور الشباب في المجتمع في تحقيق أهدافها، والبعد عن الشائعات وتمكين الشباب في مباشرة الحقوق السياسية، وتكمن في تعريفهم بمجريات الأمور في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس اتحاد شباب العمال، أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها اقتصادية وأخرى لإعادة بناء الدولة على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.

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