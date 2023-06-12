أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

مع بدء أول التعاملات الصباحية من قبل المقاولين والتجار معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت بمصر في بداية تعاملات اليوم في داخل الأسواق المصرية، أذ قد سجلت أسعار شركة عز مبلغ 37500 جنيه للطن، وحديد المصريين مبلغ 36000 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

وتقدم «الدستور» جميع أسعار الحديد والأسمنت وذلك من ضمن خدمات مستمرة تقدمها لزوارها في متنوع المجالات.

سعر الحديد اليوم الإثنين

وسجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين 12 يونيو بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما يتراوح بين 33000 و34000 جنيه، بينما وصل اليوم الإثنين 12 يونيو متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 36000 و37500 جنيه.

سعر شركة عز اليوم الإثنين 12 يونيو 37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الإثنين 12 يونيو 37000 جنيه للطن.

سعر حديد سرحان اليوم الإثنين 12 يونيو 33500 جنيه للطن.

سعر حديد العتال 37000 جنيه للطن.

سعر الحديد المصريين 36000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي اليوم الإثنين 12 يونيو 33700 جنيه للطن.

سعر حديد العشري 34000 جنيه للطن.

سعر حديد المعادي 33700 جنيه.

وصل سعر حديد ستيل اليوم الإثنين 12 يونيو 34000 جنيه للطن.

سعر حديد الداخلية 37500 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 37000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 33500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 12 يونيو

وصل سعر أسمنت المسلح اليوم الإثنين 12 يونيو نحو 1728 جنيها.

سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 12 يونيو 1688 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت المعلم اليوم الإثنين 12 يونيو نحو 1670 جنيها.

سعر طن أسمنت العسكري 1700 جنيه.

أسمنت السويدي 1840 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 12 يونيو 1720 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط من 1095 إلى 1140 جنيها.

وصل سعر الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 12 يونيو ما بين 1770 و1880 جنيها.

الأسمنت الأبيض ما بين 3475 جنيها و3600 جنيه.