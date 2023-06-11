الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قدها وقدود".. شادي محمد: ماتش الأهلي صعب بس اللاعيبة قادرة تجيب البطولة

شادي محمد
شادي محمد

علق الكابتن شادي محمد، كابتن النادي الأهلي الأسبق، على المباراة النهائية في بطولة إياب دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"،  مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن النادي الأهلي يتطلع للفوز بالبطولة الأفريقية رقم 11 في تاريخه.

وأضاف: "الماتش صعب جداً، وربنا يكرم اللاعيبه كلها، فريق الوداد قوي ولكن لاعيبة الأهلي قدها وقدود عارفين قيمة التيشرت وقيمة الأهلي وثقله علي عكس البعض، إللى يقولك الأهلي خسر البطولة والكلام ده، ده كلام عار من الصحة والنادي الأهلي دايماً يفاجأ الجميع".

وتابع: "كل المواقف في تاريخ الأهلي العريق تؤكد أن البطولة لسه في الملعب، وإن شاء الله ربنا قادر واللاعيبه يقدروا يجيبوا البطولة، والأهلي بيلعب قدام جماهير هي الأقوي في العالم العربي واللاعيبه متعودة على الجمهور".

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