الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "DMC" يرصد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي بمدينة نصر

الأهلي
الأهلي

كشف محمد رياض، مراسل فضائية "دي إم سي"، من مدينة نصر، عن أجواء الحضور الجماهيري الكبير لماتش الأهلي والوداد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"،  مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أعداد كبيرة جداً من الجماهير يتوافدون علي كافة المقاهي بمدينة نصر.

وأضاف أن كل المقاعد محجوزة ومكتملة العدد منذ ساعتين قبل المباراة لمؤازرة النادي الأهلي، موضحاً أن الجميع علي قناعة بأن المباراة ليست سهلة خاصة ولكن هناك أمل كبير أن يفوز الأهلي ويفرح كل جماهيره.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يتطلع للفوز بالبطولة الافريقية رقم 11 في تاريخه.

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