مفيش زي المقاتل المصري.. أحمد موسى: قوات الصاعقة المصرية عملياتها كلها ناجحة بامتياز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش المصري يعتبر هو الأقوى في القوات الجوية والبحرية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر هي الأعلى في القوات البحرية والجوية و الدفاع الجوي، مؤكدا أن ذلك من فضل الله وكرمه علينا، والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما اتجه إلى روسيا، عندما كان المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لعمل أول تعاقدات وصفقات.

وأكد، أن المقاتل المصري لا يوجد مثله في العالم، معقبًا: “محدش عنده مقاتلين زي رجالتكم في الجيش المصري، قوات الصاعقة المصرية عملياتها كلها ناجحة بأمتياز”.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، بعض المشاهد التي تعرض لأول مرة عن رجال الصاعقة المصرية.