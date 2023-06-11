الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عن حلقته من داخل قلعة أبطال الصاعقة".. أحمد موسى: مهما اتكلمت مش هقدر أوصف اللى شوفته

أحمد موسى
أحمد موسى

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن فخره بزيارته يوم الأربعاء الماضي إلى قيادة قوات الصاعقة ، قائلاً: "شُفت إللي محدش شافه من رجال الصاعقة المصرية".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "التقيت اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، لافتا إلى أن الحلقة الخاصة بقلعة الأبطال رجال الصاعقة المصرية، ستذاع يوم غد". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "شاهدت ما أريد أن يشاهده كل مواطن يعيش على أرض مصر وخارجها، لكنهم سيشاهدون جزء بسيط  لكنه معبر جدًا، ومهما أحكي عما شاهدته فلن أوفي هؤلاء الأبطال قدرهم وحقهم، ومهما أحكي لن أستطيع أن أصل ما أتمنى إيصاله".

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