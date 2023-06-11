الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد ممدوح: تعزيز حق الحصول والوصول للمعلومات يعزز حقوق الإنسان

محمد ممدوح
محمد ممدوح

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن تعزيز حق الحصول والوصول للمعلومات يعزز بقية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك دولًا إفريقية وعربية سبقت مصر في إصدار تشريعات لتداول المعلومات.

وأضاف ممدوح، خلال كلمته، أن الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات هو محفز رئيسي لعملية الاستثمار الاقتصادي، مؤكدا أن هذا حق وليس منحة من أحد.

وأشار إلى أن التشريع ليس هو الحل بل وجود إرادة وسياسات وتنفيذها على أرض الواقع هو الحل.

من جانبه، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق الدكتور صلاح سلام، إن وجود قانون لتداول المعلومات سيكون مهما جدا للبحث العلمي ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه من المهم أن توجد مفوضية معلوماتية يمكن للمواطن أو طالب المعلومة التظلم من خلالها حال عدم حصوله على المعلومات دون سبب واضح، موضحا أن من حق الدولة حجب بعض المعلومات وفق محددات وضوابط.

محمد ممدوح المجلس القومي لحقوق الإنسان تداول المعلومات حرية تداول المعلومات مكافحة الفساد

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