الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

جريدة الدستور

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الطالبة منة الله عماد، صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفرالشيخ مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل.

وأضافت في تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد.. كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التى حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها، وإذ أؤكد على قيام الدولة بدعمها خلال كل مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة، أتمنى لها مزيدًا من التفوق والنجاح".

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