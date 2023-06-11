مقرر بالحوار الوطنى: توافق على تفرغ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

كشف الدكتور محمد شوقي عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، عن تفاصيل جلسات اليوم بالحوار الوطني.

وقال عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن جلسات اليوم شهدت توافقًا تامًا على مسألة التفرغ الخاصة بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي أن الموضوع ما زال مثارًا أمام اللجنة للمناقشة لحين الوصول لقرار نهائي، مشيرًا إلى أن مفهوم التفرغ تم الاختلاف في شأنه ولكن التوافق على التفرغ بصفة عامة، موضحًا أن النقطة الخلافية لم تحسم بعد.