الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف يؤثر تباطؤ النمو في الصين على الاقتصاد العالمي؟.. دينا سالم توضح

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

قالت الإعلامية دينا سالم، إن بنهاية العام الماضي بلغت حصة اقتصاد الصين من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي 18.2% ، معقبة: "نحن نتحدث هنا عن دولة واحدة تساهم بخُمس حجم الاقتصاد العالمي، ولكن إذا تباطيء حجم هذا الاقتصاد.. كيف سيتأثر العالم؟".

وأضافت سالم خلال تقديمها برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه في العام الماضي نما الاقتصاد الصيني بنحو 3% وهو ثاني أقل معدل نمو منذ عام 1976م، حيث كان المعدل الأدنى منذ ذلك التاريخ في عام كورونا أو عام 2020م، حينها نما اقتصاد الصين بنحو 2.2%، أما معدل السكان خلال العام الماضي فلم يسجل نموًا مقارنةً بالعام الذي سبقه بعام 2021م، واستقر عند مستوى 1.426مليار، ومن المتوقع تراجع عدد السكان في الصين خلال العام الحالي بأقل من 2.%، وهذا أول تراجع منذ 62 عامًا.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن الصين مصنع العالم كما يُطلق عليها ، إلا أن معدل البطالة بين الشباب وتحديدًا للفئة العمرية من 16 عام وحتى 24 عام ارتفع إلى 17% بنهاية 2022م، أما مجمل البطالة في حضر الصين فسجّل 5.5% بنهاية العام الماضي، وفي نهاية شهر أبريل من عام 2023م قفزت البطالة بين شباب الصين إلى 20%.

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