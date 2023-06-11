اختلت عجلة القيادة.. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة المركز انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الحادث وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة عبد الفتاح منير 46 سنة، علاء رمضان 16 سنة، مصطفى محمد 16 سنة، عبد النبي إبراهيم 51 سنة، أحمد صابر 41 سنة، فيصل فراج 55 سنة وأيوب جمعة 36 سنة.

نقل المصابون السبعة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.