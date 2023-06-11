ناقد رياضي: مهمة الأهلي صعبة.. والوداد من أقوي فرق أفريقيا

كشف الناقد الرياضي، محمد العراقي، عن تفاصيل الأجواء قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في مباراة الإياب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "أتمني النادي الأهلي يحقق البطولة، والمباراة لا أحد ينكر أنها قوية وصعبة، لأن الفريق الخصم حامل اللقب، ومن أقوي الفرق في إفريقيا".

وأضاف أنه من المعروف عن جماهير الوداد المغربي التعصب والقوة في التشجيع، موضحًا أن الأمن المغربي تصدي لمحاولات المضايقات من الجماهير المغربي لبعثة النادي الأهلي.

وأوضح أن التشكيل مستقر بنسبة كبيرة، كما كان في مباراة الذهاب، موجها التحية لمصطفي شوبير نجم مباراة الذهاب لأنه تصدي لأكثر من انفراد.