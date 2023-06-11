الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل الهجوم الأوكراني المضاد مجرد فقاعة؟.. أستاذ العلوم السياسية يجيب لـ"القاهرة الإخبارية"

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجوم الأوكراني المضاد كان جزءًا من العمليات الإعلامية لا العسكرية، لافتًا إلى أن الهجوم مرتبط بمفهوم الدرس العسكري والإمدادات من المنظومة الغربية، وخاصة من الجهة الأوروبية. 

وأضاف عمار خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن ما أثر في تسريع هذه الأحداث هو سقوط مدينة باخموت أولًا والاستخبارات السياسية التي نراها تتفاقم  داخل المنظومة السياسية الأمريكية، لافتًا إلى أن النخبة السياسية في حاجة إلى مواد إعلامية أكثر، في محاولة لتثبيت مفهوم المقاومة التي تمثلت في باخموت وهي المقاومة العسكرية، لكنها مثلت الرمزية للرئيس زيلينسكي .

وأوضح، أن هناك توجهًا آخر لنقل الصراع إلى مستوى آخر تمثل في عمليات إرهابية متوجه إلى المناطق السكنية الحدودية الروسية،  وكل هذا يدل على الارتباك والإفلاس السياسي لدى المنظومة الغربية والابتعاد عن أي مفاوضات أو أي مبادرات سياسية ، لافتاً إلى أنه لا يرى أن تكون لهذه التحركات مسائل إيجابية يمكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تفعيل الورقة العسكرية في أوكرانيا من جديد. 

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