الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإصلاح والتنمية: يجب مراعاة تمثيل مناسب للسكان فى مجلسى الشيوخ والنواب

المهندس علاء عبدالنبي
المهندس علاء عبدالنبي

علق المهندس علاء عبدالنبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، على مشروع تعديل النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ. 

وقال خلال كلمته في مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحزب يرى أنه لا بد من مراعاة التمثيل المناسب للسكان والمحافظات في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف: "عدد النواب 660 عضوًا منتخبًا، ويتم تعيين 5% من قبل رئيس الجمهورية فيصبح عدد النواب الإجمالي 693 عضوًا وبذلك يمثل كل مقعد 160 ألفًا على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أنه يمكن في حالة نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة فإنها تتبع إداريًا مدينة القاهرة، وبالتالي فإن مجلس النواب يكون مقره مدينة القاهرة.

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