الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نتيجة شهادات القراءات الدور الأول برقم الجلوس

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2022/2023 م، على بوابة الأزهر الإلكترونية تيسيرا على الطلاب.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين والحاصلين على المراكز الأول في شهادات القراءات الثلاث، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات في مقدمة اهتمامات الأزهر، لأنه من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله -سبحانه وتعالى.

كان الدكتور  محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2022/2023 م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 46.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1890 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.04%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1473 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 49.44%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1291 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت 47.69%.

للحصول على النتيجة برقم الجلوس.. 
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=231

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