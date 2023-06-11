الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة 3 أطنان حديد فى الجيزة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 3 أطنان حديد من إحدى الشركات فى الجيزة.

كانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 3 أطنان حديد من إحدى الشركات فى الجيزة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة كمية من الحديد خاصة بإحدى الشركات أعلى الطريق الأوسطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة من رجال المباحث للحالة الأمنية بالطريق الأوسطي، فتمكنوا من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحديد بلغ وزنها 3 أطنان، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات، وأن كمية الحديد المسروقة خاصة بإحدى الشركات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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