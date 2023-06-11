طارق رضوان: حرية تداول المعلومات أحد القوانين الهامة للشفافية والنزاهة

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضمن محاور الحوار الوطني.

وقال خلال كلمته في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الحوار الوطني: "حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية، تعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد".

وأضاف، أن قانون حرية تداول المعلومات هو أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة ويعد قانونًا مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول.