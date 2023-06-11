الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات الأسبق: لابد من وجود آلية للاستفادة من البيانات المتاحة للتداول

 الدكتور محمد سالم،
 الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق

علق الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، علي إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضمن محاور الحوار الوطني.

وقال خلال كلمته في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الحوار الوطني، إن معظم مسودات قانون حرية تداول المعلومات تطرقت إلى عدد من الثوابت المتمثلة فى الإفصاح من المجلس الأعلى للبيانات، وتحديد البيانات التى يحظر الافصاح عنها. 

وأكد على ضرورة التطرق إلى تنظيم تداول المعلومات ولا اقصد التقييد ولكن آلية الاستفادة من البيانات المتاحة، خاصة وأن مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم متوقع ان يصلوا إلى 6 مليارات نسمة، وفى مصر 46 مليون شخص.

وأشار إلى أن فيس بوك لديه 21 مركزا لحفظ البيانات بتكلفة 16 مليار دولار، مشددا على ضرورة استكمال أدوات المجلس الأعلى للبيانات، ومركز تحليل البيانات التى يتم اتاحتها".

مواد متعلقة

"عبدالحفيظ": مخاوف عدم التمكن من تحقيق الالتزام الدستوري بحرية تبادل للمعلومات

"الشاهد".. سامح الصريطى: اعتصام المثقفين بدأ برحيل الوزير الإخوانى ثم إنهاء حكم الإخوان

"الشاهد".. سامح الصريطى: مرسى لم يحترم القضاء والإعلان الدستورى رسخ للدكتاتورية

"الشاهد".. سامح الصريطى: كنا نثق أن القوات المسلحة لن تترك المصريين

سامح الصريطى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو تعنى الخلاص واستعادة الهوية المصرية

بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية تحقق 25 ميدالية عالمية

تفاصيل اكتشاف الآثار لبئر مياه تحت الأرض بالسيدة عائشة

إيمان الحصرى تعلق على تبنى الأولى على الإعدادية: "شكرًا سيادة الرئيس"

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

تأجيل سحب السوبر من النادي الأهلي لـ 26 أغسطس

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى