الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المتحف القبطي يتيح جولة افتراضية "VR" لمسار العائلة المقدسة

العائلة المقدسة
العائلة المقدسة

أعلن المتحف القبطي، إتاحة جولة افتراضية (VR) تعرض مسار العائلة المقدسة، لزوار المتحف القبطي، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م ولمدة أسبوعين داخل قاعة العرض المؤقت بالمتحف. 

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الفعاليات الأخرى؛ حيث احتفلت إيبارشية طما اليوم بالعيد الواحد والستين لنياحة القمص يسى ميخائيل بديره بطما.

وتولى صلوات القداس الإلهي نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية إلى جانب مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته أربعة من كهنة الإيبارشية قمامصة.

وهم:
- القمص يسطس يوسف
- القمص متى بديع
- القمص لوقا موريس
- القمص يوحنا مجدي
كما رسم ٣٤٥ من أبناء الإيبارشية شمامسة منهم ٢١٥ في رتبة إبصالتس، و١٣٠ في رتبة أغنسطس.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

منّة «طالبة كفرالشيخ» بعد توجيه الرئيس برعايتها حتى الجامعة: «أكبر تعويض عن أيام الشقا»

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

متحدثة «مفوضية اللاجئين»: مصر تتعامل بسخاء مع الوافدين من جميع الجنسيات (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى