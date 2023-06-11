المتحف القبطي يتيح جولة افتراضية "VR" لمسار العائلة المقدسة

أعلن المتحف القبطي، إتاحة جولة افتراضية (VR) تعرض مسار العائلة المقدسة، لزوار المتحف القبطي، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م ولمدة أسبوعين داخل قاعة العرض المؤقت بالمتحف.

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الفعاليات الأخرى؛ حيث احتفلت إيبارشية طما اليوم بالعيد الواحد والستين لنياحة القمص يسى ميخائيل بديره بطما.

وتولى صلوات القداس الإلهي نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية إلى جانب مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته أربعة من كهنة الإيبارشية قمامصة.

وهم:

- القمص يسطس يوسف

- القمص متى بديع

- القمص لوقا موريس

- القمص يوحنا مجدي

كما رسم ٣٤٥ من أبناء الإيبارشية شمامسة منهم ٢١٥ في رتبة إبصالتس، و١٣٠ في رتبة أغنسطس.