"الضرائب" تنظم ندوات حول مشروع الربط بين "الفاتورة الإلكترونية" و"نافذة"

تعقد مصلحة الضرائب المصرية سلسلة ندوات للمستوردين والمصدرين حول "حول تطبيق مشروع الربط بين منظومتي الفاتورة الالكترونية ونافذة بدءاً من 1 يوليو 2023".

وأوضحت مصلحة الضرائب أن مواعيد الندوات هي كالآتي: “اليوم الأحد 11/6/2023 الساعة 6 مساء ويوم الأربعاء 14/6/2023 الساعة 6 مساء”.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرار رقم ( 278 ) لسنة ٢٠٢٣ بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة، خلفا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش بعد رحلة من العطاء والتفاني والإخلاص في العمل وخدمة بلده ومصلحته.