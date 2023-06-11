الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس ببني مزار

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

قال المكتب الإعلامي بإيبارشية المنيا، إن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة مار جرجس ببني مزار.

جاء ذلك بمشاركة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، إذ ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حياة الإيمان والثقة والثبات في الله".

وذكر المكتب الإعلامي أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، هنأ أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمناسبة استئناف العمل بالمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا،
حيث عبر عن خالص التهنئة للمحافظ، متمنيًا له دوام التوفيق.

وأكد الأنبا باسيليوس روابط المحبة الأخوية، التي تربط بين أبناء الشعب المصري، وتتناقلها الأجيال فيما بينها، داعيًا الله القدير، أن يحفظ مصر، وقائدها، وجيشها، وشعبها، وأن يحقق لبلادنا التقدم، والرخاء، بتعاون أبنائها المخلصين.

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