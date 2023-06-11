الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخرج أوائل الطلاب السودانيين

سامي فوزي
سامي فوزي

احتفلت الكنيسة الأسقفية اليوم بتخرج أوائل الطلاب السودانيين من مركز سانت رافائيل لتعليم السودانيين بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومادلين سوستانيس مديرة القطاع التعليمى بالإبروشية وحلمي أوول مدير مدرسة سانت رافائيل وجورج جرجس مستشار التعليم بالمدرسة والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية الارشيدياكون عماد باسيليوس، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة فى كلمته موجهًا كلماته لأولياء الأمور والمعلمين: “فخور بكم جدا اليوم فرغم كل الظروف المحيطة كنتم قادرين على النجاح ونسعى دائمًا للتغيير للأفضل لأجل مستقبل أولادنا ونجاحهم”.

وأضاف رئيس الأساقفة: “تابعت كل ما قدموه الطلاب اليوم من عروض فنية وموسيقية بانبهار شديد إذ تدل هذه المواهب على غنى الثقافة السودانية وتراثها العريق”، مُختتما: “مصر دائما مفتوحة لاستقبالكم بكل ترحاب”.

وقالت مادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية: “نفخر بكل ما قدمته المدرسة من إشراف أكاديمى متميز بالإضافة لتوعية المعلمين.. عيوننا متجهة لعام دراسى جديد وكلنا أمل فى النجاح المستمر”.

وألقى حلمى أوول مدير المدرسة كلمته قائلا: “لمسنا فى كل معلمينا روح التفانى والعمل والتنظيم والمثابرة في النجاح، بالإضافة لشكره جورج جرجس مستشار التعليم بالمدرسة على مجهوداته خلال العام الماضى فقد كان عاضد لكل المعلمين واضافة حقيقية للمدرسة”.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"سكين وهذيان".. لماذا سحل خريج حقوق والده وقتله في السيدة زينب؟ (صور)

المواد الغذائية: 500 جنيه انخفاضا في سعر الزيت و300 في السكر

النائب العام يصل العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رسمية

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بقفط

صالون "الدستور" الثقافى يناقش العلاج بالفلسفة والفن.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى