الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ظنًا من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في ٣٠ - ٦ وهذا أمر مخالف طبقًا للدستور المصري.

وأضاف "فوزي" خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسي، العامة المخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات أنه طبقًا للدستور الحالي فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقًا للمادة ٢٤١ مكرر من الدستور خلال 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكمل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه بالرجوع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في ٢ أبريل ٢٠١٨.

وأردف المستشار محمود فوزي أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيحًا والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهي ٦ سنوات.

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محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

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