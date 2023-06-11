95 % نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمشروعات "حياة كريمة" بقرية البياضية في ملوي

واصلت الوحدات المحلية بمركزي ملوي وأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يجري الأستعداد لتجهيز المجمعات الخدمية بالأثاث لبدء تشغيلها بينما قاربت بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي علي الإنتهاء ووصلت نسبة التنفيذ في بعض المشروعات إلي 95 %

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي ، أن هشام الضوى نائب رئيس المركز يرافقه اسامه سيبويه رئيس الوحدة المحلية بقرية الروضة قاما بمتابعه مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة، حيث تم متابعة مشروع الصرف الصحي بقرية البياضية والتي بلغت نسبه التنفيذ به الي 95 % ومشروع توصيل الغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 70%.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ملوي ، أن المجمعات الخدمية بقرى المركز جاهزة لاستقبال الأثاث والتجهيزات وبدء التشغيل ، موكداً على انه جاري تدريب وتأهيل عدد من العاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية علي الحاسب الالي ومنظومة التحول الرقمي لتمكينهم وتنمية مهاراتهم واكسابهم القدرة علي تشغيل هذه المجمعات للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه المتابعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي عقبات تعوق من سرعة الإنجاز وعدم التباطؤ في التنفيذ واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة

ومن جانبه قام تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، رافقه علي ظريف رئيس الوحدة المحلية بقرية أبيوها بجولة تفقدية لعددً من المشروعات الخدمية الجارية بالقرية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري .

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا

جانب من مشروعات حياة كريمة بقري ملوي بالمنيا