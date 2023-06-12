بيزنطيو مصر يحتفلون بتذكار القدّيسَين الرسولَين برثلماوس وبرنابا

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القدّيسَين الرسولَين برثلماوس وبرنابا، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية استوحيت من قصيدة كتبها القدّيس غريغوريوس الناريكيّ وهو راهب وشاعر أرميني قال خلالها: كثيرة هي ديوني وهي تفوق كل الأرقام.

مع ذلك إنّها لَيست مُدهشة بمستوى رحمتك.

متعدّدة هي خطاياي، لكنّها هي دومًا أدنى، مقابلة بمغفرتك...

ماذا يستطيع أن يفعله قليل من الظلام لنورك الإلهي؟

كيف تستطيع ظلمة ضئيلة أن تنافس اشعّتك الإلهية وأنت العظيم؟

كيف تستطيع شهوة جسدي الهشّ أن توازن آلام صليبك؟

ما الّذي تستطيع أن تبرزه خطايا الكون،

أيّها الكُلّي القدرة، أمام أعين حنانك؟

ها هي كفقّاعة ماء تختفي في الحال عند هطول مطرك الغزير.

أنتَ مَن يُشرق شمسه على الأشرار والأبرار،

ويُمطر عليهم جميعًا دون تمييز.

إنّ السلام كبير بالنّسبة للبعض، بسبب انتظارهم للمكافئة...

لكنّك تغفر بكل رحمة للذين فضلّوا خيرات الأرض:

إنّك تهبهم أيضًا دواء حياة كالآخرين:

إنّك تنتظر دائمًا عودتهم إليك.

الجدير بالذكر أن الرسول برثلماوس، أو نثنائيل، كان من قانا الجليل، كما أن القديس برنابا، قبرصي الأصل، من سبط لاوي، ورفيق بولس في كرازته. مات شهيداً في قبرص. واكتشف جثمانه سنة 488.