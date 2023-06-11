موارنة مصر يحيون ذكرى مار برتلماوس الرسول

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار برتلماوس الرسول، الذي وُلد في الجليل وهو من الرسل الاثني عشر. ومعظم الشرّاح يقولون إنّه نثنائيل الذي كان تلميذ يوحنّا المعمدان وأضحى تلميذ المسيح.

بعد القيامة، انطلق برتلماوس يبشّر في آسية الصغرى وأرمينيا والهند. مضى إلى بلاد فارس ثمّ عاد إلى أرمينيا حيث ردّ الكثيرين إلى الإيمان المسيحيّ. حنق عليه الوثنيّون وأمسكوه وجلدوه جلدًا عنيفًا وهو صابر يشكر اللّه.

سلخوا جلده كلّه وأخيرًا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة سنة 71. دفنَ المؤمنون جسده وصار قبره مزارًا يؤمّونه تبرّكًا وطلبًا للنعم. نُقلت رفاته إلى صقليّة حيث بُنيت كنيسة على اسمه وُضعت فيها ذخائره.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت من خلالها: إنّ الرسل هم لآلئ قيّمة إذ يخبرنا القدّيس يوحنّا بأنّه تأمّل بها في سفر الرّؤيا وأن أبواب أورشليم السّماويّة مكوّنة من تلك اللآلئ ... وبالفعل، عندما يشعّ الرسل نورًا إلهيًّا بفعل آياتٍ أم أعاجيب تحدث من خلالهم، فهم يفتحون أبواب المجد في أورشليم للشعب الذي اهتدى إلى المسيحيّة. وكلّ من يخلص بفضلهم، يدخل إلى الحياة كمسافر يعبرُ بابًا ما... وعنهم قال النّبي إشعيا: "مَنْ هؤُلاَءِ الطَّائِرُونَ كَسَحَابٍ وَكَالْحَمَامِ إِلَى بُيُوتِها؟" . هؤلاء الرسل كالسَّحاب، يسقون أرض قلوبنا بتعاليمهم فتصبحَ قلوبنا خصبة تحملُ براعم أعمال صالحة.

واليوم عيد برتلماوس وهذا الاسم في الآرامية يعني: ابن حامل الماء. إنّه ابن الله الذي يحمل الرسل على التأمّل في الحقيقة فيستطيعون أن ينشروا كلمة الله التي تنزل كالمطر على قلوبنا. هكذا ينهل الرّسل المياه من النّبع ليعطونا فنشرب بدورنا.