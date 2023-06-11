الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القديس برنابا الرسول

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس برنابا الرسول الذي ولد في جزيرة قبرص. هو أول المؤمنين في القدس. بشَّر بالإنجيل في إنطاكية، ثم لزم بولس الرسول فرافقه في أولى رحلاته. كان حاضراً في مجمع أوراشليم. عاد الى وطنه، ونشر فيه الإنجيل، وهناك مات ودُفِنَ.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت من خلالها: إنّ الرّب يسوع المسيح نفسُه، قبل أن يقدّم حياته طوعاً من أجل العالم، أقام الخدمة الرسولية ووعد بأن يُرسلَ الرُّوح القدس، وكان في الجمع ما بين هذه الخدمة وإرسال الرُّوح القدس ما يقود العملَ الخلاصي إلى غايته في كلّ مكان وكلّ زمان، والرُّوح القدس هو الذي يوحّد الكنيسة كلّها، عبر العصور جميعها "في الشركة والخدمة، ويزوّدها بمواهب السلطة والمِنّة".

منذ البدءِ "دَعا الرّب يسوع الَّذينَ أَرادَهم هو فأَقبلوا إِلَيه فأَقامَ مِنهُمُ اثنَي عَشَرَ لِكَي يَصحَبوه، فيُرسِلُهم يُبَشِّرون، هكذا كان الرُّسل نواة إسرائيلَ الجديد، وأصْل السلطة الرئاسية المقدسة، ثم إنّه بعدما أتمَّ الرب بموته وقيامته أسرار خلاصِنا وتجديد العالم، وقد دُفِع إليه كلّ سلطان في السماء وعلى الأرض، وقبل أن يرتفع إلى السماء، أسس كنيسته، سرّ خلاصٍ، وكما أرسله الآب هو نفسه، أرسل تلاميذه إلى العالم كلّه، وأمرهم قائلاً: "اذهَبوا وتَلمِذوا جَميعَ الأُمَم، وعَمِّدوهم بِاسْمِ الآبِ والابْنِ والرُّوحَ القُدُس، وعَلِّموهم أَن يَحفَظوا كُلَّ ما أَوصَيتُكُم به".

من هنا يقع على الكنيسة واجب نشر إيمان المسيح وخلاصه، من حيث الأمر الصريح الذي انتقل من الرُّسل بالوراثة إلى سلك الأساقفة الذين يُعاونُهم الكهنة، متحدين بخليفةِ بطرس راعي الكنيسة الأعظم، ومن حيثُ الحياة التي يبعثها الرّب يسوع المسيح في أعضائه، فرسالة الكنيسة تتمم بالعمل الذي تجري فيه على أمر الرّب يسوع المسيح، وتتحرّك فيه بنعمة الرُّوح القدس والمحبة، فتكونُ حاضرةً حضوراً فعليّاً وكاملاً لدى جميع البشر وجميع الأمم، لكي تقودَهم بمَثَل السلوك والكرازة، وبالأسرار وسائر وسائلِ النعمة، إلى الإيمان، والحرية، وسلام المسيح، بحيث تنفتحُ لهم طريقاً حرّة وثابتةً للاشتراك الكاملِ في سرّ الرّب يسوع المسيحِ.