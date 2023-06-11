رفع 200 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع وشوارع القرى التابعة لها وقامت برفع 200 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى وأحياء المنيا تمكنت من تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية، أسفرت عن رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع قري بنى محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وحى غرب ووسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهيرالصحراوي حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تمت بحضورعصام معبد رئيس الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان وأشرف فرغلى رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين وحماده جمعه رئيس الوحده المحلية بقرية دمشير وبلال طه رئيس حى غرب و محمد محمود رئيس حى وسط.

وأوضح رئيس المركز والمدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين نظمت ندوة توعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والتى تتمثل فى ضرورة التضحية والذبح فى المجازر الحكومية والاحتياطات والتحصينات التى يجب تداولها فى المجازر ضد الأمراض الوبائية لتوفير بيئة صحيه للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

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