الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع وشوارع القرى التابعة لها وقامت برفع 200 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي. 

 

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى وأحياء المنيا تمكنت من تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية، أسفرت عن رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع قري بنى محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وحى غرب ووسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهيرالصحراوي  حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تمت بحضورعصام معبد رئيس الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان وأشرف فرغلى رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين وحماده جمعه رئيس الوحده المحلية بقرية دمشير وبلال طه رئيس حى غرب و محمد محمود رئيس حى وسط.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين نظمت ندوة توعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والتى تتمثل فى ضرورة التضحية والذبح فى المجازر الحكومية والاحتياطات والتحصينات التى يجب تداولها فى المجازر ضد الأمراض الوبائية لتوفير بيئة صحيه للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة.

 

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
353446552_2423431551168133_8894964933718132369_n
353446552_2423431551168133_8894964933718132369_n
353596209_2423431404501481_1104315595454375298_n
353596209_2423431404501481_1104315595454375298_n
353609211_2423429784501643_5948214411423433673_n
353609211_2423429784501643_5948214411423433673_n
353626212_2423429494501672_1489596280408965388_n
353626212_2423429494501672_1489596280408965388_n
353772005_2423431447834810_6358511818570776306_n
353772005_2423431447834810_6358511818570776306_n
المنيا رفع 200 طن مخلفات ندوة عن ضرورة التضحية بالمجازر حملات مكثفة بأحياء وقري المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتى لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت

حجز المتهم بحيازة سجائر ماريجوانا في مطار القاهرة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

ضبط 5 آلاف قرص مخدر فى بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس