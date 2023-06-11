خالد البلشى يشارك فى تشييع جثمان جورج إسحاق من الكاتدرائية

وصل نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية لحضور قداس الصلاة على عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق.

ويشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق.

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.