البابا ثيودروس يستقبل ممثلي الكنيسة البولندية المستقلة

استقبل صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، في المكتب البطريركي بالإسكندرية بممثلي الكنيسة البولندية المستقلة، البروفيسور جيرزي أوستابتشوك البروفيسور جيرسي بيتليجكو، اللذين شاركا في جلسات اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية.

وقدم لهم هدية عبارة عن "إنجلبيون" خاص ببطريركية الإسكندرية يحوي أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك إهداء منه للميتروبوليت سافاس رئبس أساقفة وارسو وكل بولندا.

وقد شكرهما صاحب الغبطة على مشاركتهما في جلسات اللجنة اللاهوتية المشتركة.

وأعرب لهما عن حبه واحترامه لرئيس الكنيسة الأرثوذكسية البولندية (الذي يبلغ هذا العام 85 عامًا، وهو العام الخامس والعشرون على حبريته.

قائلاً: "أحترم وأكرم رئيس أساقفتكما وأعتبره رجلًا حكيمًا. إنه يعلم جيدًا أن فضائل العدل والإيمان والصدق والمحبة الفدائية للكنيسة، وهي المبادئ التي تزين شخصيته، إنني على يقين من أن قلبه يتنهد ويتعاطف معنا بسبب العقبات التي نشأت أمام عملنا التبشيري والظلم بجميع أنواعه في القارة الإفريقية المتألمة. إنها القارة التي سيتم فيها الحكم على مستقبل العالم بشكل نهائي وفقًا لكلمات أبي وسلفي الروحي المستنير والمتعدد الخبرات، البابا الإسكتدري بارثينيوس الثالث. إنني على يقين من أنه في هذه الذكرى، سيدافع متروبوليت بولندا عن الحقيقة وسيدين أي عمل عنيف وانتقامي وظالم وغير قانوني ضد بطريركية الإسكندرية وقطيعها".