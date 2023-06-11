خالد داغر ينعى فراشة الأوبرا الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 11 يونيو بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس الأوبرا إن الراحلة إحدى رائدات فن الباليه المصري، مشيرا إلى إسهاماتها المتعددة في هذا المجال وتمثيلها الوطن فى العديد من المحافل الدولية إلى جانب مشاركتها بفاعلية فى إثراء الحياة الثقافية المحلية.

وأكد أن مشاركتها فى أول العروض المتخصصة عام 1966 أتاح الفرصة لاستمرار وازدهار فن الباليه فى مصر، وقدم العزاء لأسرتها وأصدقائها داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

ماجدة صالح أول عارضة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، حصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" ، نالت بعده وسام الاستحقاق ، شاركت فى العديد من العروض على خشبة مسرح البولشوي ومسرح قصر المؤتمرات بالكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها خلال سبعينيات القرن الماضي.

وقبل أيام، كرمت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ماجدة صالح تقديرًا لإنجازاتها في فن الباليه، كونها أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، عام 1958، وحصلت على منحة دراسية بأكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، مع 4 من الراقصات، وبعدها قدمن أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان «نافورة بختشي سراي» للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، عام 1966 أمام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

رقصت ماجدة صالح على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.