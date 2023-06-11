أول عروضها كانت أمام الرئيس عبدالناصر.. من هي الراحلة الفنانة ماجدة صالح؟

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، الفنانة ماجدة صالح وهي أول راقصة باليه مصرية، وكان خبر وفاتها حزين للكثير من الوسط الفني.

وتصدر أسم الفنانة الراحلة ماجدة صالح تريند البحث عبر موقع “جوجل” والسوشيال ميديا خلال دقائق قليلة عقب نشر أنباء وفاتها.

وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء رحيلها مع مجموعة صور للراحلة ماجدة صالح معبرين عن حزنهم الشديد خصوصاً أن تم تكريمها منذ أسابيع قليلة من وزيرة الثقافة.

من هي الراحلة الفنانة ماجدة صالح

تعرف الفنانه ماجدة صالح بأنها اول راقصة باليه مصريّة، وكانت نشأتها في القاهرة مع 3 أشقاء لأب مصري وأم اسكتلندية.

وكانت بداية ماجدة صالح في تعلم الباليه كان بسن مبكر وبعدها التحقت بمدرسة الكونسرفتوار في محافظة الإسكندرية، والتي كانت تضم قسماً للباليه يشرف عليه معلمين من الأكاديمية الملكية البريطانية عادت إلى القاهرة للعمل كأستاذة ثم عميدة للمعهد العالي للباليه.

لتتعين الفنانه ماجدة صالح بعدها مديرة لدار الأوبرا الجديدة عادت إلى الولايات المتحدة، عام 1992، لتتفرّغ للتعليم في جامعة نيويورك.

قصة أول عرض للراحلة ماجدة صالح أمام الرئيس عبدالناصر

وبدأت القصة عقب حصول ماجدة صالح وأربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، لتنال بعده وسام الاستحقاق.

اعتزال ماجدة صالح لرقص الباليه

واعتزلت راقصة البالية ماجدة صالح الرقص رسمياً في 1993 بسبب مشاكل صحية في ظهرها، وتزوجت من عالم المصريات في معهد نيويورك للفنون الجميلة جاك جوزفسون، وشاركت في الفيلم الوثائقي "هامش في تاريخ الباليه" للمخرج هشام عبدالخالق.

رحيل ماجدة صالح عن عالمنا

وفي سياق متصل، أعلن محمد منير، مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية، عبر حسابه على فيس بوك، رحيل الفنانة ماجدة صالح، أول راقصة باليه مصرية، قائلًا: “وداعًا العظيمة الدكتورة ماجدة صالح”.