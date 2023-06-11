رئيس جامعة الأزهر يشيد بأعمال مركز تحقيق النصوص للعام 2023

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأول تحقيقات مركز تحقيق النصوص بالجامعة للعام ٢٠٢٣م المتمثل في إخراج هذا السفر النفيس الذي ينشر لأول مرة: (الأغنى في شرح الأسماء الحسنى) الشرح الكبير لبقية السلف وقدوة الخلف في عصره: أبي الحسن علي بن أحمد الحَرَّالي المراكشي المالكي المتوفى سنة (638هـ)، مقرونًا بشرحه الصغير أيضًا؛ ليكمل بعضهم بعضًا، ويفسر الصغير ما أغلق في الكبير والعكس، فتعظم الفائدة بهما معًا، ولا سيما وأنه قد مزج فيهما مؤلفهما بين علوم اللغة والعقائد والتصوف وغير ذلك.

وصدر هذا العمل الجليل الفريد بتحقيق علم من أعلام الأزهر الشريف؛ فضيلة الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق مدير مركز تحقيق النصوص بها.

ووجه الدكتور رئيس الجامعة الشكر الوفير للأستاذ الدكتور الهدهد؛ لجهده المشكور لحسن اختياره لهذا العمل النفيس، وجهده المشكور في تحقيقه.

كما قدَّم الدكتور رئيس الجامعة الشكر لأعضاء المركز أيضًا على أعمالهم النفيسة التي انتهوا منها وقد سعد بمراجعتها والتقدمة لها، والتي سيُعلن عنها قريبًا فور الانتهاء من طباعتها، كما حثهم على تعزيز إخراج مثل هذه الأعمال النفيسة التي تندرج تحت رسالة الأزهر الشريف، التي تعكس صورة الإسلام الوسطي، وتفيد المجتمع، ويعم نفعها الإسلام والمسلمين في كل رجاء العالم.