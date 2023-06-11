الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان ينتقد غياب وزير المالية عن جلسة مناقشة الموازنة: أمر خطير

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

تعجب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من عدم حضور ومشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال جبالي: هل هناك أهم من مشاركة وزير المالية في مناقشة الموازنة العامة للدولة؟ وأضم صوتي لصوت جميع نواب المجلس في التعجب من عدم مشاركة الوزير بالجلسة العامة، مؤكدًا أن هذا أمر خطير، وهو ما قابله النواب بعاصفة من التصفيق.

في الوقت ذاته، فسّر جبالي سبب غياب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن الجلسة العامة، قائلًا: نعرف ونعلم أنها خارج البلاد وفي مهمة رسمية.

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية وممثل الحكومة، إن وزير المالية حريص جدًا على المشاركة بالجلسة إلا أنه مرتبط بموعد سابق مع إحدى المؤسسات الدولية عبر تقنية الفيديو، وأنه سوف يحضر الجلسة ويشارك فيها خلال ساعة من الآن.

ورد رئيس مجلس النواب على ما قاله وزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: أعتقد أن الجلسة أهم بمشاركة الوزير.. وجلسة البرلمان مقدسة.. وإنه كان عليه ترتيب المواعيد وتأجيل أي مواعيد تتعارض مع الجلسة التي تناقش الموازنة العامة للدولة والرد على النواب، وهذا أهم لتوضيح الأمور أمام الرأي العام.. وهذا عذر غير مقبول، وهو ما قابله النواب بالتصفيق للمرة الثانية.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

إصابة 3 صدمهم تروسيكل في حلوان

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية